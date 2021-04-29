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Premier Lig yönetiminden oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman oyuncuların karşılaşma esnasında oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurmayı planlıyor.

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Premier Lig yönetiminin Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık sağlamak adına bir uygulama başlatması söz konusu. Buna göre lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi.

26 Nisan pazartesi günü oynanan Leicester City - Crystal Palace karşılaşmasında takım kaptanları, maç öncesi hakem Graham Scott ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı.

Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu Wesley Fofana ile Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate, oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip oldu. Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

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