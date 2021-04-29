İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB ile yaşanan halk ekmek krizine ilişkin olarak, "İBB, ilçe belediyelerinde görüş almaya tenezzül etmiyor. Kibirli davranıyor." dedi.

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Üsküdar Belediyesi arasında çıkan Halk Ekmek krizine ilişkin olarak, "Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden uygunluk görüşü almaya tenezzül etmiyor. Kibirli davranıyor. Ekmek konusu hassas bir konu olduğu için bilinçli olarak kriz çıkarıyor" dedi.

Göksu, Halk Ekmek büfesi koyulmasına engel olunmadığını savundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Tevfik Göksu ile yaptığı "Halk Ekmek" görüşmesine yer verdi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Üsküdar ve Beyoğlu belediyelerinin Büyükşehir’e ait Halk Ekmek büfelerinin kuruluşuna engel olduğunu söylüyor. Halkın ucuz ekmeğe ulaşmasının engellendiğini savunuyor. Söz konusu ekmek kavgası olunca akan sular durur. Çünkü ekmek davasının iktidarı muhalefeti olmaz.

Bunun üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu aradım. 'Biz engel olmadık. Tam aksine 117 büfe vardı. Biz 142 büfe daha ilave ettik. Halk Ekmek büfelerinin kurulmasına izin verirken, şehit yakınlarına, gazilere ve yüzde 40 ve üzerinde engellilere verilmesi şartını getirdik. Bir de bu büfelerin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygun görüşü alınması gerekiyor' dedi.

Peki sorun nereden çıkıyor? Üsküdar’da, Beyoğlu’nda gerilim neden yaşandı?

Tevfik Göksu, “Ben imzaladım. Ama Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinden uygunluk görüşü almaya tenezzül etmiyor. Kibirli davranıyor. Ekmek konusu hassas bir konu olduğu için bilinçli olarak kriz çıkarıyor” dedi.

İmamoğlu bu işi krize dönüştürmek isteyebilir ama ekmek konusu AK Parti içinde de hassas olunması gereken bir konu değil mi? Buradaki algıyı iyi yönetmek gerekiyor.

Tevfik Göksu da aynı kanaatte. Zaten AK Partili belediyelerle koordinasyon sağlanıp, sorun çözülmüş.

Tevfik Göksu, “Mayıs ayında Belediye Meclisi’ne Halk Ekmek’in bakkallarda satılması yönünde teklif getireceğiz. Böylece halkımız mahallesinden bakkaldan Halk Ekmek’i alabilecek” dedi.

Söz konusu yoksulun ekmeği olunca hizmette yarışmak gerekiyor."



