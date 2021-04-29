Kahkahasıyla tanınan İspanyol fenomen 'El Risitas' yaşamını yitirdi

Kahkaha attığı anları sosyal medyada çok sayıda videoda kullanılan İspanyol komedyen 'El Risitas', 65 yaşında hayatını kaybetti.

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İspanya'nın sevilen komedyeni Juan Joya Borja, 65 yaşında yaşamını yitirdi. "El Risitas" takma adını kullanan komedyen, 2007 yılında çekilen ve 2014 yılında sosyal medyada hızla yayılan görüntüsüyle meşhur oldu.

Attığı kahkahalarla videosu dünya genelinde viral hale gelen Borja'nın gülüşü adeta hafızalara kazındı.

Bir süredir sağlık sorunları olan Borja, Eylül 2020'den bu yana hastanede tedavi görüyordu. İddiaya göre, hastalığı nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kaldı.