BIST 1.404
DOLAR 8,19
EURO 9,94
ALTIN 467,14
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

Kahkahasıyla tanınan İspanyol fenomen 'El Risitas' yaşamını yitirdi

Kahkaha attığı anları sosyal medyada çok sayıda videoda kullanılan İspanyol komedyen 'El Risitas', 65 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

İspanya'nın sevilen komedyeni Juan Joya Borja, 65 yaşında yaşamını yitirdi. "El Risitas" takma adını kullanan komedyen, 2007 yılında çekilen ve 2014 yılında sosyal medyada hızla yayılan görüntüsüyle meşhur oldu.

Attığı kahkahalarla videosu dünya genelinde viral hale gelen Borja'nın gülüşü adeta hafızalara kazındı.

Bir süredir sağlık sorunları olan Borja, Eylül 2020'den bu yana hastanede tedavi görüyordu. İddiaya göre, hastalığı nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kaldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler seyahat iznine tabi midir?
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Trabzonspor'dan çifte bomba! Söz kesildi
Bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?
Bursa'da bisikletine çarpan komşusunu vurdu sonra da intihara kalkıştı
Trabzonspor'dan Gervinho'ya 2 yıllık teklif! İtalyanlar duyurdu
Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Premier Lig yönetiminden oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık
Tevfik Göksu'dan Halk Ekmek açıklaması: İBB görüş almıyor, kibirli davranıyor
Yunanistan'da kiliseye çevrilen Memi Baba Tekkesi'ne devlet koruma talebi
Yorumlar 2 yorum