İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler seyahat iznine tabi midir?

Vaka sayılarını düşürmek için Türkiye 17 günlük bir kapanma süreci yaşayacak. 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

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17 gün sürecek olan tam kapanma yarın, yani 29 Nisan perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bazı durumlarda vatandaşlar yasaklardan muaf olacak. Bunlardan biri de seyahat izin belgesi olan vatandaşların seyahat edebilmesi oldu. İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

* Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir.