UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

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Sky Sport’un yayınladığı UEFA açıklamasında, Türkiye'de yaşanan geçici kapanmanın final programında bir değişikliğe sebep olmayacağının altı çizildi.

UEFA yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" ifadelerini kullandı.

2021 Şampiyonlar Ligi final, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.