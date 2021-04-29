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Tecavüz iddiaları sonrasında Ronaldo'ya manevi tazminat talebi!

Cristiano Ronaldo ve Kathryn Mayorga arasındaki tecavüz iddiaları yeniden gündemde.

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Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'yu 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga, davanın 2019'da düşmesinden sonra bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almamasına karar verilmişti. 

56 milyon Sterlinlik manevi tazminat davası
Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine susması için 375 bin dolar verdiğini öne sürmüştü. Bir kez daha harekete geçen Kathryn Mayorga, Portekizli futbolcuya 56 milyon Sterlinlik manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. 

Vicdanının rahat olduğunu söylemişti
Mirror'da yer alan habere göre Kathryn Mayorga, 18 milyon Sterlin geçmişe dönük, 18 milyon Sterlin ise geleceğe dönük manevi tazminat davası açacak. Ronaldo, konuyla ilgili ilk kez 2018 yılında konuşmuş ve vicdanının rahat olduğunu söylemişti. 

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