Tam kapanmada alkol satışı yasak! Esnaf ve hukukçular 'yasak yok' diyor polis tebligata başladı

Hükümet 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının yasak olduğunu açıkladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkolle ilgili herhangi bir yasak olmadığı için alkol satışına devam edileceğini söyledi. Bakkallar da suç olmadığı için ceza da olmayacağını düşünüyor. Alkol yasağı esnafa resmi yolla tebliğ edilmeye başlandı. Prof. Dr. Ersan Şen "yak konulamaz" dedi.

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Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı açıklamalarının ardından başlayan tartışma, yasağın başlamasına saatler kala alevlenerek devam ediyor. Esnaflara polisler 'alkol satışı yasak' tebligatı yapmaya başlarken, tam kapanma döneminde alkol satan esnafa hangi yasanın hangi maddesine göre ceza kesileceği, ceza tutarının ne olacağı bilinmiyor. İşte alkol satışı yasağı kavgasında son durum...

TESK Başkanı: Satmaya devam edeceğiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi. Palandöken, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz" ifadelerini kullandı.

Esnafa neye göre ceza kesilecek?

TESK Başkanı Palandöken şöyle devam etti: "Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada buruda yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum. İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Ersan Şen: Hodri meydan, yasaklayamazsınız..

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, içki satışının ise kanun çıkarılmadan yasaklanamayacağını söyledi. "Hodri meydan diyorum bu genelgelerin Anayasa ve kanunda dayanağını bana göstersinler. OHAL ilan etseydiniz Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri devreye girer ancak olağan hukuk düzeninde bu alanlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkaramazsın" diyen Ersan Şen, "Kesinlikle bu genelgelerin kanuni dayanağı yok. Alkol kısıtlamasını siz ancak kanunla getirebilirsiniz" dedi.

Polis, tekel bayilerine yasağı tebliğ etmeye başladı

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yer almayan ve hukukçular tarafından ‘açıkça Anayasa’ya aykırı bir uygulama” olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından tebliğ edilmeye başladı. Ayrıca Kuruyemişçiler Odası’ndan da tekel bayilerine eş zamanlı gönderilen mesaj yeni bir tartışma başlattı.

Yasak tekel bayilerine ‘bol kazançlar’ ifadesiyle gitti

Kuruyemişçiler Odası Başkanı Erdinç Özbakır da içki yasağını tekel bayilerine ‘bol kazançlar’ diyerek şu ifadelerle duyurdu: “Sayın üyelerimizin dikkatine; 29 nisan 2021 perşembe günü saat:19.00 ‘da başlayıp 17 mayıs pazartesi günü sona erecek olan tam kapanma sürelerinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre işyerlerinizi sabah saat:10.00 ile akşam saat:17.00’a kadar açıp alkol satışı yapmadan faaliyetlerinize devam edilecektir. Alkol satışı yapıldığı takdirde cezai işleme maruz kalınır (Sayın üyelerimize bilgi için: alkolleri şerit ve perdeyle kapatmanız sizlerin acısından daha doğru olacaktır). İşlerinizde bol kazançlar dileriz.”

Aybaş: Esnaf kesinlikle imzalamasın

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise şu açıklamayı yaptı: “Şu an kolluk kuvvetlerince esnafa bu tarz tebliğiler yapılmaya başlandı. Bu hususta esnafları uyarıyoruz. Gelen kağıtların fotoğraflarını çeksinler ve kesinlikle imza atmasınlar. Bu anayasal bir haktır. İmza atıldıktan sonra durumu kabul etmek zorunda kalıyorlar, herhangi bir alkol satışı yapıldığı takdirde bu kişiye idari para cezası kesilmesi hak olarak görülüyor.” Aybaş, Kuruyemişçiler Odası’ndan kendilerine gelen mesajdaki “Bol kazançlar” ifadesine de tepki gösterdi: “Bizimle dalga geçiyorlar.”