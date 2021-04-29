Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi. Duruşma 17 Mayıs tarihi itibarıyla görülmeye başlanacak.

Abone ol

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi."