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Fenerbahçe'den kumpas açıklaması
Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi. Duruşma 17 Mayıs tarihi itibarıyla görülmeye başlanacak.Abone ol
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi."