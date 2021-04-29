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Fenerbahçe'den kumpas açıklaması

Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi. Duruşma 17 Mayıs tarihi itibarıyla görülmeye başlanacak.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe’ye kurulan Kumpas Davası’nın 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında görülecek 20. Celsesi, Koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak alınan tam kapanma kararı nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar ertelendi."

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