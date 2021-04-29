Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Yurdakul hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyetinde" bulunduğu belirlenen Yurdakul'a silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda örgütün sivil imamlarından Mehmet Baysal'ın, Yargıtaydaki faaliyetleri yürütmek üzere 5 kişilik "danışma heyeti" kurduğu ortaya çıkmış, eski yüksek yargı üyeleri Ali Akın, Aydın Boşgelmez, Osman Yurdakul, Mehmet Kaya ve Salih Özaykut'tan oluşan 5 kişilik heyetin, Yargıtaydaki yargısal faaliyetlerde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirlediği ifade edilmişti.

Seçim ve davaların takibi gibi konuların öncelikle sivil imam Mehmet Baysal'ın da katılımıyla bu danışma heyetinde kararlaştırıldığı, alınan kararların grup sorumluları aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği belirtilmişti.