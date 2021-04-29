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Üsküdar’da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına Kirazlıtepe’den sonra Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce Mahallerinde başlamak üzere harekete geçti.

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Bakan Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yürütülecek çalışmalar kapsamında 140 bin metrekarelik alanda faaliyetlerin yürütüleceğini belirtirken, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği o alanlar ise havadan görüntülendi.

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları kapsamında Üsküdar’da Kirazlıtepe’den sonra Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce Mahallerinde yapılacak dönüşüm projeleri ile 140 bin metre kare alan içerisindeki 4 bin 500 bağımsız alan yenilenmiş olacak. Çalışmaların başlangıç noktalarından olan Kirazlıtepe’de 2019 yılında başlayan çalışmalar 2022 sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Yapılan dönüşüm çalışmaları neticesinde ise 566 bina, bin 595 bağımsız birimin dönüşümü tamamlanmış olacak.

Üsküdar Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde yaklaşık bin 500 bağımsız birim ve 155 bin metrekare yapı stokunun dönüştürülmesi hedefleniyor.

“Bu alanlar daha modern hale gelecek”
Çalışmalara ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hüsamettin Demircan, “Hayırlı olacak inşallah. Yani sonuçta buradaki elli senelik binaları dönüştürüyorlar. Bu alanlar biraz daha modern olacak. Yani biliyorsunuz eski sistemde sekizlik burgusuz demirler kullandılar. Önceden yapılmış olan bu binalarda işçilik yok. Birçoğu deniz kumu ile yapılmış, bunların değiştirilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar tabi ki bizleri de mutlu ediyor” dedi.

“Ortalama 40 yıllık binalardı”
Çevre sakinlerinden olan bir diğer vatandaş Özgür Silmen ise, “Yıllardan beri bayağı eski ve çarpık bir kentleşme vardı. Bu sayede binalar yenilenecek inşallah. İnsanlar rahatlığa kavuşacak. Buradaki binalar ortalama kırk seneden beri var. Zaten dar gelirli insanlardı, zor şartlarda yapılmıştı. Birçoğu da deniz kumuyla yapılmıştı yani iki üç katlı olmasına rağmen çok zayıf bir yapılaşma vardı. Bundan dolayı çok iyi oldu” diye konuştu.

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