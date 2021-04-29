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Çekmeköy'de erken ezan iddiası! Mahalleli ayağa kalktı

 ÇEKMEKÖY'de Soğukpınar Mahallesi sakinleri ezanın erken okunması nedeniyle iftarlarını 10 dakika önce açtıklarını iddia etti.

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Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan Hacı Yüksel Erdoğan Camii'nde mahalle sakinlerinin iddiasına göre akşam ezanı 10 dakika erken okundu. Ezanı duyan bazı mahalle sakinlerinin iftarlarını erken yaptıkları öne sürüldü. Ezandan kısa süre sonra ise imamın yanlışlıkla ilgili uyarmak için anons yaptığı kaydedildi.

İftarını erken açtığını belirten mahalle sakini, “Saate bakmadık. Ezanı duyunca biz de iftarımızı açtık" dedi.  Mahallede oturan Emrah Yıldız ise, “Yaklaşık 10 dakika erken okundu. Herkes şaşırıp balkonlara çıktı. Sonra cami hocamız tekrar çıkarak anons etti. Bir hata oluştuğunu ve ezana da 10 dakika kaldığını söyledi. Daha sonra zamanı gelince tekrar ezan okundu. Tabi doğal olarak etrafımızda oruç açan oldu ezanı duyunca" şeklinde konuştu. 

Bir başka mahalle sakini Sait Cansız, “Dışarı çıktım ezan okunuyor. Saatime baktım daha 8-9 dakika var. Ben açmadım ama bizim gelin neredeyse yiyordu. Televizyonu açtım baktım daha vakit vardı. Dolayısı ile ben orucumu açmadım" ifadelerini kullandı.

Çekmeköy Müftülüğü ise iddiaların aksine böyle bir olayın yaşanmadığını belirtti.

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