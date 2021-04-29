Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt
TÜRKİYE koronavirüsle mücadelede ilk kez tam kapanma sürecine giriyor. 17 günlük süreçte istisnalar dışında sokağa çıkmak yasak... İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek uygulamaya yönelik soru-cevap listesini güncelledi.
Ödeme yapacaklar muaf tutulacak
Buna göre, Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan yarın Kurumlar Vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Seyahat izne tabi
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönemde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacak. Bu nedenle, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek.
Bu durumun tek istisnası olarak, tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, bugün saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.