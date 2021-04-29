Ödeme yapacaklar muaf tutulacak

Buna göre, Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan yarın Kurumlar Vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.