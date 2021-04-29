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Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

TÜRKİYE koronavirüsle mücadelede ilk kez tam kapanma sürecine giriyor. 17 günlük süreçte istisnalar dışında sokağa çıkmak yasak... İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.

Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek uygulamaya yönelik soru-cevap listesini güncelledi.  

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Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

Ödeme yapacaklar muaf tutulacak

Buna göre, Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan yarın Kurumlar Vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

Seyahat izne tabi

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönemde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacak. Bu nedenle, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek. 

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Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt

Bu durumun tek istisnası olarak, tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, bugün saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

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