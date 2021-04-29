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Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Faruk Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi

Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’inde bulunduğu 16 şüpheli,  sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

9 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 9 şüpheliyi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

3 şüpheli serbest bırakıldı

Savcılık, 4 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öte yandan savcılık ifadesinin alınmasının ardından 3 şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor. 

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