İSTANBUL'da kocasının kendisini Aslı B. ile aldattığını öğrenen Kübra K., kadının iş yerini buldu. Kadınla konuşmak için gittiği iş yerinde sinirlerine hakim olmayan K., Aslı B.’ye tokat atınca davalık oldu.

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İstanbul Şişli’de yaşayan Kübra K. kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kübra K. kocasına boşanma davası açmak için kimle aldattığını araştırmaya başladı. Kocasının telefonundaki mesajları okuyan kadın, kocasının Aslı B. ile sevgili olduğunu gördü. Mesajları okuyunca Aslı B. ile konuşmak isteyen Kübra K., B.’nin iş yerine gitti. İş yerinden içeri girince bir anda Aslı B.’yi karşısında gören Kübra K. sinirlerine hakim olamadı.



Aslı B.’ye tokat atan K., araya giren diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşadığı olayın ardından Aslı B. savcılığa giderek Kübra K. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Kübra K. hakkında, “basit yaralama” ve “hakaret” suçundan dava açıldı.



"Kocam bana ne yaptı da sana ne yapacak"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Aslı B.’nin iş arkadaşı tanık olarak dinlendi. Kendisinin işten çıkmak üzereyken Kübra K.’nin içeri girdiğini anlatan tanık Evrim A., “İçeri girer girmez Aslı’ya tokat attı. Küfür ederek, ‘Kocam bana ne yaptı da sana ne yapacak’ diye bağırdı. Ağır küfürler etti” dedi. Tanığın sözlerine karşı diyecekleri sorulan sanık Kübra K. ise, “Ben tanığı olay yerinde hiç görmedim. Yalancı şahit tutmuşlar, kulaktan duyma bilgileri anlattı” dedi.



Zorla getirme kararı çıkarıldı

Eşine boşanma davası açtığını söyleyen Kübra K., “Boşanma dilekçemi de mahkemenize sunmak istiyorum. Kendisi yüzünden olmadığını söylüyor ya burada da her şeyi yazdım” dedi. Mahkeme alınan beyanların ardından duruşmaya gelmeyen başka bir tanık hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.