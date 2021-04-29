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Rusya'dan Blinken'in S-400 tehditi için flaş yorum! ABD, Türkiye'nin egemenliğinden rahatsız

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, S-400'ler konusunda Türkiye'ye tepki gösteren Beyaz Saray'ın tutumunu 'ABD, Türkiye'nin egemenliğinden rahatsız' şeklinde değerlendirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor." iddiasında bulunmuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patriot talebinin karşılanmadığı gerçeğini görmezden gelen Blinken, "Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli." diye konuşmuştu. Blinken ayrıca, gelecekte Rusya’dan yapılacak silah alımlarının da CAATSA kapsamında yeni yaptırımlar getirebileceğini söylemişti.

Moskova'dan Türkiye açıklaması 
Rusya, Washington'dan S-400 konusunda yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Türkiye’nin egemenliği ABD ve NATO’yu endişelendiriyor." dedi, bu nedenle Ankara aleyhine "sert açıklamaların" yapıldığını belirtti.

"Ankara'ya ses çıkarmaya çalışıyorlar'' 

Moskova merkezli Channel One televizyonunda konuşan Peskov, "Türkiye’nin gelişmesinin egemen seyrine olan bağlılığı oldukça güçlüdür ve genellikle daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konudur." ifadesini kullandı.

Rus sözcü, Ankara'nın egemenliğinin ABD ve NATO için endişe kaynağı olduğu görüşünü paylaşarak, "ABD'nin S-400'lerle ilgili durumda Ankara'ya ses çıkarmaya çalıştığını" dile getirdi.

"Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri götürmesi...'' 

Dmitri Peskov, "Ankara’nın diğer eylemleri açıkça gösteriyor ki, Washington, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın Türkiye’yi güvenle ileriye götürmesinden hoşlanmıyor." diye konuştu.

Peskov, ABD ve NATO'nun "daha yumuşak başlı" bir Türkiye görmek istediğini ifade etti.

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