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CHP'li Engin Özkoç: Kaftancıoğlu'nun 'Ermeni soykırımını' destekleyen tweeti yok

HP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımına destek çıkan Kaftancıoğlu'nun paylaşımıyla ilgili, "Kendisinin Ermeni soykırımı desteklediğini söylüyorlar. Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915"

"Böyle bir tweeti hiç olmadı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tartışılan skandal tweetlerinin ardı arkası kesilmeyen Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımını görmezden gelerek "Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

"İl başkanımıza iftira atıyorlar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Kaftancıoğlu hakkında iftira kampanyası yürütüldüğünü savunarak "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na iftira kampanyası başlattılar. Kendisinin Ermeni soykırımı desteklediklerini söylüyorlar. Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

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