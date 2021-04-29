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ABD'den akılalmaz iddia: UFO'ların arkasında Putin var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz haftalarda sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulamıştı. Ancak sonrasında bu görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parmağı olduğu iddiası gündeme geldi.

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Jeremy Corbell tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan piramit şeklindeki UFO görüntüsü, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulanmış; videonun bir donanma personeli tarafından çekildiği açıklanmıştı.

Şimdi ise ABD'den oldukça ilginç bir iddia daha geldi. Eski bir ABD senatörü olan Harry Reid, görüntülerin arkasındaki isim olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gösterdi.

Mystery Wire UFO haber sitesine, "Arılar gibi, böcekler gibi sürü halinde geliyorlar, pek çoğu" açıklamasında bulun Reid, UFO'ların ileri Çin teknolojisi olup olamayacağı sorulduğunda ise "Rusya'yı her zaman hatırlayın. Sovyetler Birliği, KGB'yi yöneten bir adam tarafından yönetiliyor. Bir seferde 31 bin kadar ajanları vardı. Yani Rusya buna dahil. Hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

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