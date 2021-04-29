Altay Tankı için üretilen yerli motor ateşlendi

TR Motor CEO'su Dr. Osman Dur, Sakarya Üniversitesinin düzenlediği online etkinlikte, Altay tankının motoru hakkında açıklamada bulundu.

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Türkiye'nin Altay ana muharebe tankına yönelik motorun 'çok az süre önce' çalıştığını kaydeden TR Motor CEO'su Dr. Osman Dur, motorun şu an testte olduğunu söyledi.

Altay tankı için geliştirilen BATU motor ve transmisyonu ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Dur, "Savunma sanayi ihalelerinde motorlarda yabancı ortaklık şartı var. Yani bir motoru yaparken kesinlikle yabancılardan teknik destek sağlamak mecburiyetindesiniz. 'Yoksa bu motoru yapamazsınız' gibi bir düşünce var. Daha önceki şartname böyleydi savunma sanayinin. Ben bunu kırdırdım. Bu motoru biz yaparız. Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Know-how transferi, teknoloji transferi benim gözümde hikâyedir" dedi.

Osman Dur, Fırtına obüsü için geliştirilen 1000 beygir gücündeki motorun çalıştırıldığını; 1500 beygirlik motorun tasarım ve üretiminin tamamen bittiği belirtti. Dur, 1000 beygirlik motorun transmisyonunda İngilizlerle iş birliğine gidildiğini, ilk çalıştırmanın yapıldığını ve test sürecine girildiğini söyledi. (C4 Defence)