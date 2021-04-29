Sivasspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi
Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Yenilmezlik serisini 15'e çıkaran Sivasspor, puanını 55 yaparken; Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.Abone ol
3. dakikada Fajr'ın pasında sol kantta topla buluşan Gradel'in ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
13. dakikada Kayode'nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında Hakan Arslan kafayı vurdu. Top kale direğinin üzerinden auta gitti.
17. dakikada Fofana'nın sol kanattan attığı uzun pasta topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
33. dakikada defansın kısa pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
35. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
39. dakikada Gradel'in pasında topla buluşan Fajr'ın sert şutunu kaleci Ertaş Özbir iki hamlede güçlükle kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda kaleci Ertaç Özbir kale direğinin yanından topu kornere çeldi.
51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.
88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Sivasspor: 1 - 0 :Malatyaspor
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz (Dk. 62 Boyd), Claudemir (Dk. 80 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel (Dk. 90 Robin Yalçın), Kayode (Dk. 80 Kone)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Chebake, Karim Hafez, Semih Kaya, Zeki Yavru (Dk. 90 Mallan), Umut Bulut (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 82 Olcay Şahan), Ahmed Ildiz (Dk. 90 Topalli), Fofana, Tetteh
Gol: Dk. 88 Felix (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Hadebe, Dk. 66 Chebake, Dk. 87 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Kayode (Demir Grup Sivasspor)