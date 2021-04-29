Başakşehir konuk olduğu BB Erzurumspor'u ateşe attı
Süper Lig'in 38. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Son şampiyon Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı karşılaşmada konuk olduğu BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Başakşehir, puanını 40'a yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan BB Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.Abone ol
5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0
7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top kaleci Szumski'de kaldı.
18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.
30. dakikada ceza sahası içindeki Visca meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar topu kornere gönderdi.
40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada sağ köşeden Emrah Başsan'ın ceza alanına ortasında ön bölümdeki Ricardo Gomes'in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Medipol Başakşehir atağında ceza sahasındaki Gulbrandsen'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Szumski'nin ayağıyla önlediği top ceza alanı dışına açıldı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Fırat Aydınus ceza alanında Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
58'inci dakikada penaltıyı kullanan Chadli meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1
61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Visca pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.
65. dakikada Ricardo Gomes havadan gelen topu indirdi. Oltan Karakullukçu'nun vuruşunda top savunmadan kornere çıktı.
75. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.
77. dakikada sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
84. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
90+1. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Visca topu ayağından açtı. Meşin yuvarlağa Crivelli vurdu. Top savunmadan döndü.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
BB Erzurumspor: 1 - 2 :Başakşehir
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan (Dk. 63 Oltan Karakullukçu), Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra Çağıran), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Bolingoli (Dk. 73 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Aleksic (Dk. 46 Gulbrandsen-Dk. 90 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal)
Goller: Dk. 5 Emrah Başsan (BB Erzurumspor), Dk. 58 Chadli (P), Dk. 84 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 37 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 81 Emrah Başsan (BB Erzurumspor), Dk. 81 Deniz Türüç, Dk. 87 Volkan Babacan, Dk. 90+4 Crivelli (Medipol Başakşehir)