Beyaz Saray yetkililerinde 6 yıl sonra yeniden Havana Sendromu görüldü

ABD'li yetkililerin yakın zamanda Beyaz Saray çalışanlarını hedef alan 'Havana sendromu' olarak adlandırılan iki gizemli rahatsızlık vakasını araştırdığı belirtildi.

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CNN'in haberine göre; ilk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve 'Havana sendromu' olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa ABD topraklarında da rastlandı.

Kişilerde baş dönmesi (vertigo) ve uykusuzluk (insomniya) gibi semptomlara yol açan hastalığın Beyaz Saray'ın Ellipse adlı kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.

Bir başka vakaya da Virginia eyaletinde köpeğiyle yürüyen Beyaz Saray yetkilisinde rastlandığı aktarıldı.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan kamu görevlilerinin sağlığının kendileri için öncelik olduğunu ve söz konusu vakaların detaylıca araştırıldığını kaydetti.

Haberde ayrıca Pentagon'un söz konusu olaylar hakkında bu ay başında Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerini bilgilendirdiği bildirildi.