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İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarma yasağının süresinin 30 Haziran'a uzatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek" dedi.

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı ile ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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