Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

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Binlerce kişiyi 108 milyon dolar dolandıran kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Vurgunla ilgili savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de adliyeye getirilen 61 şüphelinin 33'ünün savcılıktan 28'inin ise Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından emniyette bulunan 16 şüpheli de bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

16 şüpheli adliyeye getirilmişti

Emniyetten çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen 16 şüpheli, hastane kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de içinde bulunduğu 8 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verilmişti.

3 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı

Adliye getirilen ve aralarında Faruk Fatih Özer'in abisi ve kız kardeşinin de bulunduğu 16 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 16 şüpheli arasında olan 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 şüpheli tutuklamaya sevk edilmişti

Geriye kalan 4 şüpheli 'Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle, 9 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 9 Thodex şüphelisi arasında Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de yer aldı.

Ağabeyi ve ablası da dahil 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgularının ardından tutuklamaya sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken geri kalan 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de bulunuyor.

İfadeleri de ortaya çıkmıştı

Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in ifadeleri ortaya çıktı. Serap Özer ifadesinde, Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini ve bu belgeleri yanında götürdüğünü söyledi.

Özer'in abisi Güven Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını bildirdi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Faruk Fatih Özer için sürek avı sürüyor

Öte yandan Türkiye'de vurgunla ilgili gözaltılar sürerken Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Thodex'in sistemlerini kapatıp 20 Nisan'da yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Geride 400 bin mağdur bırakan Özer'in Arnavutluk'a kaçışı planladığı ortaya çıktı. Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen gizemli bir çifti ağırlayan Özer, olaydan bir ay sonra yurt dışına kaçmış oldu.