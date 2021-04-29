Gaziantep FK konuk olduğu Ankaragücü'nü tek golle yendi
Gaziantep FK, Süper Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Ligde 4 maç sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 54'e yükseltti. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.Abone ol
13. dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Alper'in şutunda top üstten auta gitti.
45+1. dakikada Alper Potuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
49. dakikada savunma arkasına atılan topu sektiren Sarlija'nın hatasını değerlendiren Dicko ceza sahası sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta top uzak direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada soldan ceza sahasına giren Atila Turan pasını penaltı noktasının gerisindeki Endri Çekiçi'ye çıkardı. Endri Çekiçi'nin şutunda kaleye gitmekte olan topu savunmada son anda Güray Vural ayağıyla kornere gönderdi.
66. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın içindeki Djilobodji'nin dokunduğu top auta çıktı.
76. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren Kitsiou'nun sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.
85. dakikada Gaziantep öne geçti. Hızlı gelişen Gaziantep atağında Korcan Çelikay'ın boşa çıktığı pozisyonda top ceza sahasının sağında Kenan Özer'de kaldı. Kenan'ın kale sahasının içine yaptığı ortada Sousa'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
Gaziantep sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ankaragücü: 0 - 1 :Gaziantep FK
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi (Dk. 88 Şahverdi Çetin), Lukasik (Dk. 88 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ (Dk. 64 Diousse), Pinto, Alper Potuk, Embiya Ayyıldız (Dk. 56 Emre Güral)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas (Dk. 65 Jefferson), Vetrih (Dk. 24 Rashid), Maxim (Dk. 46 Sousa), Güray Vural, Dicko (Dk. 87 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 65 Kenan Özer)
Gol: Dk. 85 Sousa (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 14 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Olkowski, Dk. 81 Rashid, Dk. 86 Sousa, Dk. 90 Djilobodji (Gaziantep FK)