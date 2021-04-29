İçki yasağıyla ilgili tartışma yaratan çıkış

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı'nın yasaklarla ilgili genelgesinde içki satışına ilişkin bir madde olmadığını ileri sürerek içki bulunduran bakkalların satış yapabileceğini ileri sürdü.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde içki yasağıyla ilgili herhangi bir maddi olmadığını iddia etti. Palandöken, kendisinin de bir bakkal olduğunu söyleyerek "İçki satmıyorum ama olsaydı satardım" diye konuştu.

Bendevi Palandöken, Youtube'de Yavuz Oğhan'ın sorularını cevapladı. İçki yasağıyla ilgili konuşan Palandöken, "tam kapanmayla" ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde herhangi bir yasak olmadığını ileri sürdü. İşte o görüşme;

Yavuz Oğhan: Siz İçişleri Bakanı ile görüşseniz, "Böyle bir yasak var mı yok mu? diye. "Hayır yok, İçişleri Bakanı ile görüştüm. Gönül rahatlığıyla işyerini açabilirsiniz deseniz" daha rahat bir çözüm olmaz mı bu?

Bendevi Palandöken: Şimdi böyle kısa yoldan sorduğunuz zaman o da telefonda "Başkan yasak" dese ben ne yapacağım?

Yavuz Oğhan: Dedi zaten telefonda.

Bendevi Palandöken: Demesi başka yazılı bir şey olması başka bir şey! Benim elimde bir yazı olacak ki ben de üyeme söyleyeyim. Yarın o üye, bağlı bulunduğu odaya dava açsa kim onunla uğraşacak. Devletin imkanı var. Ulaşacağı makam var. Biz bir meslek kuruluşuluz.

Yavuz Oğhan: Peki devlet bu esnafla uğraşırsa; polis, kaymakamlık o esnaf kendini nasıl koruyacak bu şartlar altında.

Bendevi Palandöken: Bağlı bulunduğu odada hukuk müşavirleri var, başkanları var.

Yavuz Oğhan: Siz olsaydınız satar mıydınız yarın?

Bendevi Palandöken: Ben zaten bakkalım. Yani yabancı değilim bu işe.

Yavuz Oğhan: Satar mıydınız?

Bendevi Palandöken: Ben şu anda alkol satmıyorum.

Yavuz Oğhan: Olsaydı satar mıydınız?

Bendevi Palandöken: Benim olsaydı satardım tabii... Böyle mani olacak bir şey yok. Yani ekmek parası için ben şimdi alkol satanın başkanı değil miyim?