Alanyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. Kanarya, bu sonucun ardından puanını 73; Alanyaspor ise 57 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

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Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk ümitlerini sürdürmek için mutlak kazanma parolasıyla Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maç 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, 43. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor'un ilk yarıda Salih Uçan, ikinci yarıda ise Juanfran ve Efkan Bekiroğlu ile direklere takıldığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Kanarya, bu sonucun ardından puanını 73'e; Alanyaspor ise 57'ye yükseltti. Fenerbahçe, 39. hafta maçında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ tarafta topla buluşan Juanfran ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

62. dakikada sağdan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan içeriye girerek pasını çıkardı. Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

64. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Salih Uçan'ın aşırtma pasında kalesini terk eden Harun Tekin boşa çıktı. Davidson önüne düşen topu boş kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlağı ıskaladı.

67. dakikada ceza sahası önündeki Berkan İsmail Kutlu sağ çaprazdan içeriye giren Juanfran'a topu çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Alanyaspor maçta 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan topla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Davidson içeriye girerek pasını çıkarmaya çalıştı. Fenerbahçe defansından dönen top ceza yayı içindeki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Alanyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Siopis, Salih Uçan (Dk. 87 Umut Güneş), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 80 Bareiro)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 90+3 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Luiz Gustavo), Ozan Tufan, Mesut Özil (Dk. 64 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 90+3 Tisserand)

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Tzavellas, Dk. 71 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)