BIST 1.402
DOLAR 8,24
EURO 9,99
ALTIN 467,49
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İstanbul Sözleşmesi kararı Resmi Gazete'de! Sona erme tarihi 1 Temmuz

İSTANBUL Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

NE OLMUŞTU?

20 Mart 2021'de Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekildi.  Karara muhalefet partilerinden anında tepki geldi. CHP ve İYİ Parti CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya başvurdu. Karar çok sayıda kentte kararı protesto edildi. İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayarak protestolar yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak’ta yolcu otobüsü şarampole düştü! 2 yaralı var
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İstanbul'da 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesi! Belgelerinde eksiklik olanlara ceza yağdı
Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
İçki yasağıyla ilgili tartışma yaratan çıkış
Milyonlarca emeklinin 1100 TL'lik bayram ikramiyesi zammı Meclis'te
İzmir Depremi şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Çalışma İzin Belgesi e-devletten alınabilecek! Alamayanlar için açıklama
Gümüşhane'de otomobil bariyeri olmayan baraja düştü 1 ölü 1 yaralı
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Yorumlar