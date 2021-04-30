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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR devrildi! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Otoyolun Sarıyer Kilyos Sapağı Uskumruköy Köprüsü Edirne istikametinde, plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yaptı.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yol, tır çekilmesi ve yola saçılan inşaat malzemelerinin temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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