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Karma Komisyonun, TBMM'nin ara verdiği sürede de çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Karma Komisyonunun, TBMM'nin ara vermesi sırasında da çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ara vermesi sırasında da çalışabilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyonun TBMM'nin ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 28 Nisan 2021 tarihli 79'uncu birleşiminde karar verildi.

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