Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Dün katıldığı açılış töreninde memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarma yasağının da 30 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtmişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Abone ol
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı'ndan 5 yeni soruya yanıt