"Babamın soyadını istemiyorum" davası! Mahkemeden flaş karar

Velayeti annesinde olan 17 yaşındaki Y.T. ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan tutuklu olan babasının soyadını kullanmamak için dava açtı. Mahkeme çocuğun annesinin soyadını kullanmasına izin verdi.

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İzmir’de yaşayan Ayşe ve Orhan T. çiftinin evliliklerinden bir oğulları oldu. Çocuk henüz 3 yaşındayken, anne ve babası boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Anne de kızlık soyadı olan D.’yi kullanmaya başladı. Gasp ve hırsızlık suçlarından cezaevine giren baba Orhan T., 2018 yılında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Babasının soyadını kullanan 16 yaşındaki Y.T., annesinin kızlık soyadını kullanmak için avukatları Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla, İzmir 21. Aile Mahkemesi’ne dava açtı.

‘Bir bağım kalmasın’

Çocuk Y.T., mahkemede “Babamla bu yaşıma kadar 3-4 defa anca görüştük. Babam cezaevinde olmadığı dönemlerde bile beni istemedi. Babamla ilgili benim oğlu olduğumu gösterecek herhangi bir bağım kalmasını istemiyorum. Babamın cezaevinde olduğu suçlardan dolayı da soyadını kullanmak istemiyorum” dedi.

Çocuğun üstün yararı

Hürriyet'in haberine göre mahkeme, 8 Nisan 2021’de davanın kabulüne karar vererek, çocuğun annesinin soyadını kullanmasına hükmetti. Gerekçeli kararda özetle şöyle denildi: “2004 doğumlu çocuğun hiçbir baskı altında kalmadan kendi iradesi ile üniversite sınavına babasının soyadı ile girmek istemediğine yönelik samimi talebi gözetilerek annenin soyadını kullanmasının, çocuğun psikolojisi ve resmi işlemlerde sağlayacağı kolaylık nedeniyle çocuğun üstün yararına olacağı kanaatine varılmıştır.”