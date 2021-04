Çağdaş Atan isyan etti: Kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ''Kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın. Kimse bu algılara kapılmasın. Kötü bir duruma düşürüyoruz kendimizi, özellikle de sosyal medyada. Yazılanları, çizilenleri anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biz çıkıyoruz her takıma aynı oyunu oynuyoruz.''

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, "Benim çok keyif aldığım bir maç oldu. Çok güzel bir taktik savaş vardı sahada. Bir teknik adam olarak bunları hissetmek benim için güzel. Emre Hoca geldiğinden beri Fenerbahçe daha değişik bir oyun oynuyor. Bugün de neden bu oyunun onları buraya kadar getirdiğini görmüş olduk ama rakibimizi iyi analiz etmiştik. Önce çok şiddetli baskılar yapmıştık. Sosa'yı neredeyse topla hiç buluşturmadık. Uzun oynamaya zorladık. Dönen topları alıp istediğimiz oyunları oynadık. İlk yarıda da pozisyonlarımız var. İkinci yarı değişik bir oyun oynandı rakip 10 kişi kaldıktan sonra. Fenerbahçe güçlü kadrosu olan, çok alternatifli bir takım. Her değişiklikte baktığınızda iyi oyuncular giriyor ve çıkıyor ama bunun altında kalmadık. Alanyaspor olarak klasik oyunumuzdan vazgeçmedik. 90 dakika bence oyunun hakimi olduk. Fenerbahçe şut atıyor gibi gözüktü ama fazla bir pozisyona girmedi. Bizim 3 topumuz direkten döndü. Maçı bitirebilirdik fakat maalesef beraberlikle bitirdik. Futbolcularımı kutluyorum. Zor bir insanım, bana katlandıkları ve bana cevap verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZİM KENDİ KİMLİĞİMİZ, KENDİ OYUNUMUZ, KENDİ MARKA DEĞERİMİZ VAR'

Alanyaspor'un bu maçta alınan beraberlik sonrası puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının dışına gönderip göndermediği sorusunun üzerine, "Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kaç puanı var inanın bilmiyorum. Buna yemin edebilirim. Bizim Alanyaspor olarak her geçen gün yükselen bir marka değerimiz var. Daha önce de söyledim, büyük takımlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Ama biz hiçbir oyunun hiçbir mücadelenin parçası olamayız. Bizim kendi kimliğimiz, kendi oyunumuz, kendi marka değerimiz var. Bunu korumak, bunu her geçen gün geliştirmek adına sahaya çıkıyoruz. Bu yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kazanmış benim için hiç önemli değil. Hiç de umurumda değil, onlara başarılar diliyorum. Dediğim gibi büyük takımların başımızın üzerinde yeri var ama biz kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak için oynuyoruz. Zaten bundan önceki maçlarımız da böyleydi. Kimse yapılan algılara aldanmasın, kanmasın. Kimse bu algılara kapılmasın. Kötü bir duruma düşürüyoruz kendimizi, özellikle de sosyal medyada. Yazılanları, çizilenleri anlamak mümkün değil. Dediğim gibi biz çıkıyoruz her takıma aynı oyunu oynuyoruz. Bugün bu sene 5 tane şampiyon olmuş takıma 10 tane maçta 15 puan almışız. Puanların yarısını almışız. Bence bizim için güzel bir istatistik. Rekabetçi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Dediğim gibi şampiyonluk yolunda kim şampiyon olursa onları tebrik ederiz ama bizim çok önem verdiğimiz bir konu değil" diye konuştu.

'DAVİDSON TAHAMMÜLÜ HAK EDİYOR'

Davidson'un maç boyu birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememesiyle ilgili sorulan soruya ise Atan, şöyle cevap verdi:

"Davidson, bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başından beri hücumda lokomotif oyuncularımızdan biri. Bugün biraz yorgun olduğunu biliyorum. Bugün biraz fazla tahammül ettiğimi de biliyorum. Ama oyuncum bu toleransı bu tahammülü hak ediyor. Sezon başından beri her maçta oynuyor. Sprinti ve yüksek hızda koşusu yüksek düzeyde. Önemli bir oyuncu ve bazen onun da kötü oynamaya hakkı var. Onun bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Sadece gol pozisyonlarını değerlenemedi ama elinden geleni gösterdi."

'OYUNCULARIM BU OYUNA ALIŞTI'

Atan'ın maçta 3'lü defans tercih etmesiyle ilgili gelen soruya ise şöyle dedi: "3'lü defans risk değil. Oyuncularım buna alıştı. Konya ve Başakşehir maçlarında rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Oyuncularımız buna alıştı, bugün 11'e 11 oynanan maçtan çok keyif aldım. Tekrardan geride bire bir oynama cesaretini gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum."