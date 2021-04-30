Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na gönderme yapıldı. Ayrıca Serhat Akın ve Fazıl Say da isyan etti.

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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; şampiyonluk ümitleri darbe yedi. Fenerbahçe ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Ev sahibi ekibin 3 şutu direkten dönerken, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikadaki kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 57, Fenerbahçe ise 73 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Ümit Özat'tan olay gönderme

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu. Özat, Emre Belözoğlu'nun maçın son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye... 14 senede iki kere şampiyon olmuş bir kulübün ve o kulübü idare edenlerin şapkayı önlerine koyması lazım." ifadesini kullandı.

Serhat Akın: Aklım almıyor

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızlarından Serhat Akın, tecrübeli oyuncunun oyun dışında kalmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Serhat Akın, paylaşımında "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say: Baskette ve futbolda tam kapanma kabusu oldu bize

Ünlü piyanist Fazıl Say ise sosyal medyadan "Baskette ve futbolda tam kapanma kabusu oldu bize Fenerbahçe... İyi olurdu zevkli ve umut dolu müsabakalar seyretseydik. İkisinde de 'kalibre ve vizyon eksikliği' ve 'kendi kendine yenilmece'... 'Sıkıntı yönetimdedir' demek basitlik olur. " paylaşımında bulundu.