MERSİN’de, bahçesinde krom madeni bulunan 25 dönüm arazisini satmak istemeyen çiftçi Mustafa Gözütok, eşi ve kızının gözleri önünde ikisi kadın 6 kişinin saldırısına uğradı. Başına silah dayandığını söyleyen Gözütok saldırganlardan şikayetçi oldu. Jandarma, Belediye Temizlik İşleri Müdürü ve belediye görevlilerinin ifadesini aldı.

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Mersin’in Kızılkaya Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre çiftçi Mustafa Gözütok, yanında eşi Eylem ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte krom madeni bulunduğu belirtilen bahçesine gübre götürdü. Bahçesinin kenarına geldiğinde ikisi kadın 6 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Eşinin ve küçük kızının gözleri önünde dövülen Gözütok, kanlar içiresinde yere yığıldı. İhbar üzerine harekete geçen Gözne Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kısa sürede olay yerine ulaşıp tarafları ayırdı. Gözütok Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, 6 zanlı ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı

İçinde krom madeni bulunduğu belirlenen ve kardeşi ile hisseli 25 dönüm arazisini satmak istemediği için saldırıya uğradığını öne süren Mustafa Gözütok, olaya tanıklık eden eşi Eylem Gözütok ve 7 yaşındaki kızı Yaren ile birlikte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Döverken 'biz mafyayız' diye bağırıyorlardı

Traktörüne gübre yükleyerek köylerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Boztepe Mahallesi yolu üzerindeki kardeşi ile hisseli olan bahçesine gittiğinde ikisi kadın 6 kişiyi oturur halde gördüğünü ifade eden Gözütok, Sözcü'ye şunları şunları söyledi:

- Bizim burada hırsızlık olayı olduğu için komşu komşunun yerindeki insanı bile sorgular. Bunlar benim mülkümün içindeydi. ‘Kimsiniz?’ dedim. Benden traktördeki gübreyi boşaltıp gelmemi istediler.

- Traktörü boşaltıp geldiğimde tokalaşacağımızı sanırken önce yumruk attı, yere düşünce de kafama silah dayadı. Saldırganlar, ‘Biz mafyayız' diye bağırıyordu. Beni araya alarak meydan dayağı attılar.

- Eşim ve çocuğum bağırıyordu. Olay, 7 yaşındaki kızımın ve eşimin gözü önünde oldu. Çocuğumun suçu neydi? Yaralandım, hastaneye gönderdiler, 10 saat hastanede kaldım. Sabah 4'te ise jandarmadan aranarak bahçemin yakıldığı bildirildi.

Tarla kardeşimin üzerine ama...

Söz konusu bahçeyi kardeşi Mehmet Gözütok ile birlikte kredi çekerek aldıklarını anlatan Mustafa Gözütok sözlerini şöyle sürdürdü

- Benim kredi sicilim bozuktu. Kredi çekemediğim için kardeşim üzerine kredi çekince tapuda onun üzerine çıktı. Ancak, kendi aramızda protokol yaptık. 678 bin lira değeri olan ve içinde krom madeni olan arazimizi almak isteyenler bize gözdağı vermek istedi.

- Kardeşim satma taraftarı, bana saldıranlar ise satın almak istiyor, ben razı olmayınca çöküyorlar. Orada engel olan ben olduğum için bana çöktüler.

- Bölge maden alanı, krom madeni çıkıyor. Köyümüz komple krom madeni ile çevrili. Bu yüzden değerli arazimizi almak istiyorlar.

- Bizim köyümüzde yabancı insana yer satılmaz. ‘Biz de çöküp alacağız' diyorlar. Bana saldıranlardan şikayetçi oldum, jandarma zamanında gelmeseydi belki de beni öldüreceklerdi.

Biri sürekli ben avukatım diye bağırıp tehdit ediyordu

Eşi Eylem Gözütok ise traktörün yanında gayet sakin bir şekilde bekleyip selam vereceklerini sanırken şahısların bir anda eşinin üzerine çullanarak yere düşürdüklerini söyledi. Birinin taş alarak eşinin kafasına vurduğunu anlatan Eylem Gözütok, “Biri karnına sürekli tekme atıyor, biri sürekli ‘Ben avukatım deyip' bizi tehdit ediyordu. Çocuğum bağırıyordu. Biri benim elimi tutarken biri bana da tokat attı. Bu şahıslardan davacıyız” ifadelerini kullandı.

Saldırganlardan 3'ü belediye çalışanı çıktı

Bu arada, kavga ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Gözne Jandarma Komutanlığı'na bağlık ekipler, olaya müdahalede bulunarak büyümesini önledi. Jandarma karakolunda olayla ilgili Belediye Temizlik İşleri Müdürü Erdem A., Temizlik İşleri Amirleri Ersin Y., ve Mehmet K., Avukat olduğu ifade edilen Cebrail O., Dilek O., ile Bahar Y.'nin, ifadeleri alındı. Zanlılar da çiftçi Mustafa Gözütok'tan şikayetçi oldu.

Konuşmaktan kaçındı

Gözne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan zanlılar, nöbetçi savcılık emriyle serbest bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma ise Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor. Suçlamaların odağındaki isimler ise konuşmaktan kaçındı.