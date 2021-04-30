DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışına getirilen yasağı "Muhalefeti asıl konudan uzak tutmak için bir tuzak" olarak niteledi. Babacan, AK Parti iktidarını, “Şu anda iktidarın tutunacağı tek dal vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmek" diye eleştirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e verdiği röportajda hem gündemdeki tartışmalara ilişkin iktidar yönelik sert eleştiriler yaptı hem de partisinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Babacan, içki yasağının iktidarın muhalefeti ana konularda tartışma yapmaktan uzak tutmak için kurduğu bir tuzak olduğunu söyleyen Babacan, tam kapanma kararlarını da yetersiz buldu. İşte Babacan'ın sorulara erdiği cevaplardan bazıları...

CHP ve İYİ Parti ile istişare başlattık

■ İttifaklar içinde yer alacak mısınız?

- Biz ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' istiyoruz. İktidar ‘sistemden memnunuz' diyor. Muhalefet tarafı da ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor. Bizim durduğumuz nokta sistem açısından baktığımızda muhalefetle örtüşüyor ama ekonomi bazında bazı muhalefet partileriyle örtüşmüyor. O yüzden iş birliğini tema bazlı düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu sistem. ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusunda biz hazırız ve yasama, yürütme ve yargı maddelerinde değişiklik öngören 74 maddelik bir anayasa değişikliği metnimiz var. CHP ve İYİ Parti'yle ikili bazda ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem'le ilgili diyalog ve istişare süreci başlattık. Bu bir vizyondur, hedeftir.

17 günlük kapanma yeterli değil

■ Salgınla mücadeleyi ve son kapanma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kapanma gerekliydi ama biz bunu yeterli görmüyoruz. En az 14 gün üretim tesislerinin de dahil edildiği bir kapanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunun eş zamanlı olarak ekonomik destekle yapılması gerekiyor. Beraberinde de bir aşılama ile birlikte planlanmalı. Pandemi yönetimi, yoğun bakım kapasitesine göre yapılıyor. Yoğun bakım kapasitesi varsa kapanma olmuyor. Herhalde iki kat yoğun bakım olsa hükümet iki kat kapanmaya iki kat ölüme razı olacaktı. Bu doğru değil. Her biri can.

Alkol yasağı muhalefete tuzak kurmak

■ Siz muhafazakar insansınız. Alkol yasağıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Ben salgınla alkol yasağı arasında mantıksal hiçbir bağ kuramıyorum. Alkol yasağıyla zihinlerinin gerisinde başka bir sebep var mıdır? ‘Fırsattan istifade ne kadar yasaklasak o kadar iyidir' mi diyorlar? Asıl konu tuzak kurmak. Muhalefeti seçtikleri bazı konularda kendi peşlerine düşecek ya da yaptıklarına itiraz edemeyecek noktaya getirmekten fazlasıyla hoşlandıklarını görüyorum. Öyle temalar buluyorlar ki muhalefet desteklemek ya da sessiz kalmak zorunda kalıyor.

Ramazan ortasında herhangi bir muhalefet partisi çıkıp ‘niye bu yasağı koydunuz, alkol satılmalı' dediğinde muhafazakar kitle üzerindeki etkiyi biliyorlar, ölçüyorlar ve böyle yönetmeye çalışıyorlar ama lafla peynir gemisi yürümez. Hükümetin yaptığı söylemle algıyla gidebildiği yere kadar götürmeye çalışmak, muhafazakarları da etraflarında tutmaya çalışmak. Bu tür yöntemler iktidar açısından birkaç ayı kurtarır da yılları kurtarmaz. Bu kötüye gidiş eğilimini durdurmaz. Bunu sahada görüyoruz. Hükümetin işi artık çok çok zor.

Tutundukları tek dal var: Din istismarı

- Şu anda iktidarın tutunacağı tek dal vatandaşlarımızın dini duygularını istismar etmek. İkincisi de milli ve yerli söylemi üzerinden gitmek. Ülkenin milli parasının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın değerini bu kadar düşürmeyi nasıl millilikle, yerlilikle bağdaştırıyorlar anlamıyorum. Bu, vatandaşta karşılık bulmuyor.”

Soykırıma cılız tepki hezimettir

■ ABD Başkanı Biden'ın ‘soykırım' konusundaki açıklamasına Cumhurbaşkanı'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Her sene 24 Nisan yaklaşırken aylar önce harekete geçilirdi. ABD başkanının bu ifadeyi kullanmaması için. Cumhurbaşkanı bu yıl sanki sıradan bir şeymiş gibi karşıladı. ABD başkanı seçileli beş ay olmuş, görüşememiş. Telefona çıkmak büyük bir ödül oldu. NATO zirvesi marjında görüşme vaat etmiş. Bir başka ödül daha. Bu iki ödül karşılığında soykırım ifadesi alttan alındı. Dışişleri Bakanlığı'nı çalıştırmazsanız ülkenin geleceği nokta bu.

■ Bu bir zayıflık göstergesi mi?

Kesinlikle… Ekonomik zayıflık göstergesi. Kaybolan rezerv için ne diyor? ‘Turşusunu mu kuracaktık?'. O döviz rezervlerde olsaydı, Türkiye dış tehditlere bu kadar açık hale gelmeseydi, pandemi ekonomiyi derinden vurmasaydı, o özgüven olsaydı, Türkiye daha dik durabilirdi. Bu tam bir hezimet ve hafif atlatılacak ya da geçiştirilecek bir konu değil.

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna karşıyız

■ Selahattin Demirtaş'ın yaşadığı durumla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Herhangi bir davada hüküm verici pozisyonda olmak istemiyoruz. O da bir çeşit siyasi müdahale olur. Davaların savcısı da avukatı da olmak yanlış. Biz prensip olarak tutuklu yargılanmalara karşıyız. Siyasi içerikli davaların çoğu hükümetin mikro müdahaleleriyle gerçekleşiyor. Yargı bağımsız çalışmadıktan sonra nasıl adil hükmedecek. Otoriter rejimlerde hakim-savcılara şöyle telkinler verilir: ‘Siz kendinizi liderin yerine koyun, o ne yapardı diye düşünün ona göre karar verin.' Böyle bir baskı ortamında ‘nasıl karar alırsam cezalandırılırım' psikolojisiyle savcıların hakimlerin çalışmaması lazım.