Bitlis’te katliam yapan Ermeni çeteleri, medreselerde ders kitabı olarak okutulan ‘Molla Cami’yi böyle süngüledi. Molla Salih Turgut, Bitlis işgal edildiğinde Ermeni teröristlerin süngülediği bir kitabı saklıyor.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Ermeni mezalimine maruz kalan Kürtlerin torunları atalarına uygulanan katliamları unutmuyor.

Bitlis'te yaşayan kanaat önderlerinden Molla Salih Turgut, “Ermenilerin, Müslümanları katliamı söz konusudur. Fakat buna dünya gözünü kapatıyor. Onlara, katliam yapılmış diyenler o dönemde onları kandıranlardır. Kim bunu destekliyorsa kötü niyetlidir. Bu hatta Ermeni halkına zulümdür. Geçmişteki oyunun aynısını yine oynuyorlar. Elimde bir kitap var. 30 yıl önce Diyarbakır’da sahaflardan aldım. Ortası delik deşik. Satıcıya kitap niye böyle diye sorduğumda ‘Ermeni çeteleri, Bitlis’i işgal ettiklerinde bu kitabı süngülemişler’ demişti. Sözde soykırım iddialarından söz ediyorlar. Bu apaçık hiledir, oyundur. HDP’nin bunu yapması kesinlikle büyük güçlere büyük destektir” dedi.

Çoluk, çocuk, kadın yaşlı demeden öldürdüler

Mardinli kanaat önderi Abdurrezak Sağlam ise “Ermeniler o dönemde Kürtleri katletti. Bunu herkes biliyor. Kars’ta 10 yıl kaldım. Orada çok kişiden dinledim Ermenilerin Kürtleri katlettiğini. Çoluk, çocuk, kadın yaşlı demeden üstlerine benzin dökerek yaktıklarını anlatıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Onların yaptıklarını hiç kimse yapmadı

Babat aşireti lideri Hazım Babat da “Ermenilerin yaptığı katliamlardan neden kimse bahsetmiyor. Ermenilerin, Kürtlere yaptığı zulmü kimse yapmamıştır. Ermeni soykırımı diye bir şey yok. Ermeni ASALA örgütü, 31 elçimizi şehit etti. ASALA’nın eylemleri kesildi, PKK terör örgütü başladı. PKK terör örgütü de Ermenidir. HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak