BioNTech ikinci doz aşı muammasının nedeni! Muharrem Sarıkaya yazdı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında ikinci doz aşı konusunda yaşanan karmaşayı kaleme aldı.

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Sarıkaya, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edilmesinin arka planını yazdı. Sarıakaya’nın aktardığına göre “Verilen talimat yanlış anlaşılmış” ve “Yoğun tepki gelince değiştirildi” şeklinde iki görüş öne çıktı.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında ikinci doz BioNTech aşılarıyla ilgili yaşanan durumu şöyle özetledi:

Bilim Kurulu toplantısı sonrası önceki akşam aşıda tam anlamıyla ikinci doz karmaşası yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası aşıda iki ay kadar sıkıntılı bir süreç yaşanacağını belirtti ve Biontech aşısında ikinci doz için sürenin üç haftadan, Bilim Kurulu’nun ve üretici firmanın da onayı doğrultusunda 6-8 haftaya çıkardıklarını açıkladı.

Bunun alınmış randevular için geçerli olup olmayacağına ise açıklık getirilmedi. Herkes Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden gece gelen SMS mesajı ile randevuların iptal edildiğini, yeni duruma göre ikinci doz için yeniden randevu alınmasını istedi. Sosyal medyada bu durum ciddi bir eleştiri bombardımanına tutuldu. “Hani ikinci dozlar ayrılmıştı?” sorularına yol açtı. Sabah ise Sağlık Bakanlığı ikinci bir duyuru ile daha önce alınmış ikinci doz aşı randevularının geçerli olduğunu bildirdi.

“Bu kadar karmaşık ve tepki toplayan sürecin nedenini dün soruşturdum” diyen Sarıkaya, şunları yazdı:

Bir grup dedi ki:

“Verilen talimat yanlış anlaşılmış. Yeni aşı randevusu alacaklar için bunun geçerli olduğu, sanki hepsini kapsayacak şekilde anlaşılmış. Sabah farkına varıldı ve düzeltildi…”

Diğer bir grup ise aynen şöyle dedi:

“Yoğun bir tepki geldi. Sosyal medyada da tepki büyüyünce kararı değiştirdik…”

Sarıkaya, yazısında şu yorumunu da aktardı:

İkisinde de aslında çok farklı bir durum yok. Elde yeteri miktar aşı olmayınca hangisi geçerli olursa olsun; Çin göndermeme konusunda ciddi problem üretiyor. Pfizer Türkiye’ye satmadığı için Biontech kendisine ayrılan paydan ancak bu kadar yollayabiliyor.

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