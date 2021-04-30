BIST 1.405
DOLAR 8,24
EURO 9,98
ALTIN 468,48
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Sergen Yalçın'ın bir dakika izlemesi yetmiş! Ghezzal gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izleyen Sergen Yalçın, “Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin“ dedi. Tecrübeli yıldız da ortaya koyduğu performansla hocasını yanıltmadı.

Abone ol

Beşiktaş'ta sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından olan Rachid Ghezzal için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisi var.

"Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın''
Sergen Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana onu alın." dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki sağ kanat da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.

Asist krallığında zirvede
16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal, Süper Lig'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Daha önce Ricardo Quaresma bu alanda 14 asist ile en iyi isim durumundaydı.

Leicester City ile bonservis sorununu çözme kararı aldı
Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, Süper Lig'de16 asist, 5 gole ulaşan Rachid Ghezzal'a Türkiye'den bazı kulüplerin ilgilendiği bilgisine ulaştı. Siyah-beyazlılar en kısa sürede İngiliz ekibi Leicester City ile bonservis sorununu çözme kararı aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milano’da yaşayan Stilist Siri Canberk Varış kimdir?
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk yaşandı
Barcelona liderlik için çıktığı maçta Granada'dan darbe yedi
Sokağa çıkma yasağında e devlet üzerinden çalışma izni nasıl alınır?
Ali Babacan'dan AK Parti'ye sert salvolar! Alkol yasağı bir tuzak tutundukları tek dal 'din istismarı'
Durum korkunç! Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
Bitlis'te Molla Salih Turgut Ermenilerin süngülediği bu kitabı saklıyor
İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
Tarih belli oldu! ABD Başkanı Joe Biden Güney Kore Devlet Başkanı ile görüşecek
Yorumlar