Milano’da yaşayan Stilist Siri Canberk Varış kimdir?

1990 İstanbul doğumlu olan ünlü modacı ve stilist Siri Canberk Varış uzun yıllardır ilgi duyduğu sektörün zirve noktasına emin adımlarla yürüyen bir sanatçı.

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1990 İstanbul doğumlu olan ünlü modacı ve stilist Siri Canberk Varış uzun yıllardır ilgi duyduğu sektörün zirve noktasına emin adımlarla yürüyen bir sanatçı. Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu modacılığı başarılı bir eğitim hayatı geçirdikten sonra sürdürmekte.

Siri Canberk Varış’ın Biyografisi

Dünyaca ünlü birçok dergide imza attığı işlerden tanıdığımız Siri Canberk Varış; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İtalya’ya gidiyor. Yıl 2010. 2010 yılından beri Milano’da yaşayan ünlü stilist modacılık eğitimini de burada tamamlıyor.

Üniversiteyi Avrupa Tasarım Enstitüsü’nde moda eğitimi alarak bitiriyor!

Lisans düzeyinde öğrenim gördüğü Istituto Europeo di Design’dan (Avrupa Tasarım Enstitüsü) mezun oluyor ve yine aynı şehirde yer alan bir başka dünyaca ünlü moda okulunda yüksek lisansını tamamlıyor. İtalya’nın önde gelen moda tasarım okullarından Milano Fashion Institute’den (Milano Moda Enstitüsü) bahsediyoruz. Siri Canberk Varış lisansüstü eğitimini de Milano Fashion Institute’de tamamladıktan sonra iş hayatına atılıyor.

Paul Smith’te staj yapması Siri Canberk Varış için bir dönüm noktası…

Paul Smith’te geçirdiği staj döneminde dâhil olduğu çevrelerde dünyaca ünlü birçok modacıyla tanışma imkânı bulan Siri Canberk Varış, o yılları gözleri parlayarak anlatıyor: “Her şey, modacılık alanında yaptıkları işlerle dünyada saygın bir yer edinen insanlarla çalışmaya başladığımda değişti. Yeteneğinin farkına varmak ve onunla ilgilenip kendini geliştirmek çok önemlidir, evet. Ancak zamanında benim gibi moda alanına ilgi duymuş ve dünya genelinde hatırı sayılır başarılar elde etmiş insanlarla bir araya gelmek büyük bir fırsattı. Amatörlüğün kelime kökeninde Latince ‘sevmek’ fiili vardır.

Yaptıkları işlerle zirvede olmalarına rağmen amatör ruhlarını asla terk etmeyen o kıymetli modacılarla tanıştığım, onlardan eğitim alma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Milano modanın başkentidir! Ben de Milano’daki moda okullarının başkenti olarak anılabilecek nitelikte bir eğitim kurumunda öğrenim gördüm. Ve sonra da Paul Smith’te staja davet edildim. Paul Smith’te öğrendiklerimi uygulayabilme imkânı bulduğum her dönemde eşsiz bir amatör ruhla çalıştım. Modayı seviyorum ve bu işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum!”