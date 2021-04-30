Mahmut Tuncer kimdir, aslen nereli ve eşi Işıl Tuncer kimdir soruları merak konusu oldu. Eğlenceli şarkılarının yanı sıra türküleri ve halayları ile de sevilen isimlerden biri olan Mahmut Tuncer 59 yaşında olan aslen Şanlıurfalı olan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer tam 40 verdi, bambaşka biri oldu. Peki kimdir Mahmut Tuncer'in kızı?

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Mahmut Tuncer kimdir, ve kaç yaşında soruları bir organizasyonda söylediği rock tarzı şarkının ardından merak konusu oldu. Halayları ile sosyal medyada da sık sık olay olan Mahmut Tuncer aslen Şanlıurfalı ve 58 yaşında. Mahmut Tuncer’in müzisyen kızı Gizem Tuncer ise hem şarkıları hem de değişimi ile dillerde. Şarkı çalışmaları sürecinde 90 kilodan 50’ye düşen Gizem Tuncer, nasıl zayıfadığını anlattı.

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu olduğunu ifade etti. Yeni çalışması Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu söyledi.

Tuncer, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tuncer hayatı: Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Karakeçililer'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu.Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti.

1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır.Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir.