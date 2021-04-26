ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan, 3 gündür programda olmayınca, ayrıldı mı iddiaları ortaya çıktı. Babacan tavırları ve zaman zaman sert yorumlarıyla dikkat çeken Rahmi Özkan'a ne oldu, Müge Anlı'dan ayrıldı mı?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan ve yorumları ile dikkat çeken Avukat Rahmi Özkan 3 gündür programda olmayınca seyirciler Rahmi Özkan'ı merak etti ve nerede, Rahmi Özkan ayrıldı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 13 yaşındaki torununu akciger kanseri nedeniyle kaybeden Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında?

3 gündür ekranlarda görünmeyen Özkan, sağlık sorunu sebebiyle programda yer almıyor.

Rahmi Özkan'dan açıklama: 20 Nisan tarihinde Özkan, ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' Açıklamasında bulundu. Ertesi gün Müge Anlı, Özkan’ın yayında olmamasıyla ilgili ''Bunum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüs gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasında bulundu.

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.