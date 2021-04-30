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Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek. Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup, 19 Mayıs tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır."

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