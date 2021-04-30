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İstanbul'da tam kapanmada metro hatlarında yoğunluk yaşandı! Ek seferler düzenlendi

17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından yolcu yoğunluğu yaşandığı belirtilerek ek seferler düzenlendiği açıklandı.

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Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi başladı.

Kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü. 

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" açıklamasını yaptı. 

Vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi

Metro hatlarını kullanan vatandaşlar Metro İstanbul'un Twitter sayfasının altına tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar yoğunluğun seferlerin 17 dakika aralıkla olmasından kaynaklı olduğunu söylediler. Kimi vatandaşlar da "normal zamanda bile bu kadar kalabalık metroya binmedik" yorumunu yaptı.

"Vagon sayıları artırılsın"

Bazı kullanıcılar da "4’e düşürülen vagon sayısı tekrar 8’e çıkarılsın. Sefer aralıkları 15 dakika olmasın. Bunu yapmak çok zor olmasa gerek." diye paylaşımda bulundu

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