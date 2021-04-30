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Afyonkarahisar'dan acı haber! Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü

AFYONKARAHİSAR'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısı düşen infaz ve koruma memuru Soner Hayta, yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

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Olay, dün Afyonkarahisar 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Cezaevinde infaz ve koruma memuru olan Soner Hayta'nın üzerine, 7 metreye 5 metre boyutunda iç nizamiye kapısı düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hemen müdahale ettiği Hayta, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Soner Hayta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakan Gül: Başımız sağ olsun

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Görevi başında elim bir kaza sonucu vefat eden personelimiz İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi. 

Soner Hayta'nın cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verilecek.

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