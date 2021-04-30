Süper Lig'in 39. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu