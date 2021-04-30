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Cuma namazı bugün camilerde kılınacak mı? Camiler açık mı Diyanet

Bugün camiler açık mı, 30 Nisan cuma günü camilerde cuma namazı kılınacak mı araştırması merak konusu oldu. Peki 17 günlük tam kapanma içinde cuma namazı camilerde kılınacak mı, camiler bugün açık mı Diyanet cevapları.

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Tam kapanma kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak” dedi.

Cuma namazı camilerde kılınacak mı: Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah”

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