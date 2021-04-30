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Son dakika Ticaret Bakanı Muş'tan esnafa müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dakika esnaf vatandaşı sevindiren bir açıklama geldi. Muş, sosyal medya hesabından geri ödemesiz ciro kaybı destekleriyle ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

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Bakan Muş açıklamasında şunları söyledi;

Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Hayırlı olsun..

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