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Sivas'ta diş çektirme korkusunu yenen ilkokul öğrencisine 'kahramanlık belgesi' verildi

Anadolu Ajansı

Sivas'ta tedavi gördüğü üniversite hastanesinde diş çektirme korkusunu yenen 8 yaşındaki Semih Kaya'ya, doktor ve sağlık çalışanlarına yazdığı teşekkür mektubunun ardından "kahramanlık belgesi" verildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, annesi hemşire olan ilkokul öğrencisi Semih, diş çektirme korkusunu Diş Hekimliği Fakültesi'nde tedavi gördükten sonra yendi.

Semih, tedavisinin ardından fakültedeki doktor ve sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "Sizi çok seviyorum. Ama şunu da söylemeliyim, sizlerden çok korkuyordum gerçekten. Bana iğne yapacaksınız ya da benden kan alacaksınız diye ödüm kopardı. Ancak boşuna korkmuşum. Siz hiç bana zarar verecek bir şey yapar mısınız? Ben zarar görmeyeyim, diye yardımcı olursunuz. Size söz veriyorum, sizi gördüğüm zaman artık korkmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Semih'in mektubuna kayıtsız kalmayan SCÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, aileyi fakülteye davet etti.

Hubbezoğlu, ailesiyle birlikte fakülteyi ziyaret eden Semih'e, korkusunu yenerek akranlarına örnek olduğu için "kahramanlık belgesi" verdi.

Burada açıklama yapan Hubbezoğlu, şunları kaydetti:

"Semih Kaya, mektubunda fakültemize gelmeden önce çok fazla korktuğunu dile getirmiş. Ancak yapılan tedavilerden ve doktorlarımızın ilgisinden çok memnun kalarak tüm korkularını yendi. Gönül rahatlığıyla tedavilerini tamamladı ve sağlığına kavuştu. Biz de bu münasebetle kendisini ve ailesini fakültemize çağırarak muhabbet etme fırsatı bulduk. Bu davranışının diğer çocuklara örnek teşkil etmesi dileğiyle herkese teşekkür ediyorum.”

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