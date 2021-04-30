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Galatasaray'dan Emre Akbaba için sözleşme kararı

Galatasaray, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında attığı son dakika golleriyle dikkat çeken Emre Akbaba için kararını verdi.

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Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Akbaba karının verdi. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a 90+6'da gol atıp 1 puanı getiren Emre, Konyaspor filelerini 87'de sarsarak 3 puanı kazandırdı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, kritik gollerle takımını yarışta tutan 28 yaşındaki futbolcu ödülünü almaya hazırlanıyor.

Terim devreye girdi
Fatih Terim'in, "Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.

Ne kadar kazanacak?
Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 7.5 milyon TL civarında bir miktarı kabul ettiği kaydedildi. Sürenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.

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