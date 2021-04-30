Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizde yeteri derecede aşı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeterli aşı gelecek mi?' sorusuna "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." dedi.

''Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, biontech de gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğini belirtti.

''Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum''

Güney Kıbrıs konusuna da değinen Erdoğan, ''Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar.'' ifadelerini kullandı.

''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi; ''Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim.''